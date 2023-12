Am Abend des 16.12.2023 wurden in Weisenheim am Sand durch Beamte der Polizei Bad Dürkheim Verkehrskontrollen durchgeführt.

Weisenheim am Sand (ots) - Der Fokus der Beamten lag hierbei auf der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer.

Hierbei konnte bei einem 43-Jährigen PKW-Fahrer aus dem Kreis Dannstadt-Schauernheim eine Atemalkoholkonzentration von rund 0,7 Promille festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500EUR sowie 2 Punkte in Flensburg.

Neben der zentralen Bußgeldstelle wird auch die für den Fahrer zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Es gilt die klare Vorgabe: Don't drink and drive! - Wer fährt, trinkt nicht - wer trinkt, fährt nicht!