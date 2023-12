Am 13.12.2023 gegen 02:40 Uhr sollte in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße in 67454 Haßloch durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Haßloch (ots) - Der Fahrzeugführer beschleunigte sein Fahrzeug, um sich so der Kontrolle zu entziehen. Im unmittelbaren Nahbereich konnte der verantwortliche Fahrzeugführer festgestellt und kontrolliert werden. Im Verlauf der Kontrolle konnten bei dem 30-Jähigen aus Schifferstadt Hinweise erlangt werden, die auf eine zeitnahe Betäubungsmittelaufnahme hindeuteten. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten, dieser reagierte positiv auf Kokain. Dem 30 Jahre alten Fahrzeugführer wurde daher in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Weiter wurden der Führerschein, sowie die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Nun muss sich der 30-Jährige in einem Straf-, sowie Ordnungswidirigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.