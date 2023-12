Zum Schutz unserer jungen Verkehrsteilnehmer wurden am 07.12.2023 an der Grundschule in Friedelsheim Verkehrskontrollen durchgeführt.

BAD DÜRKHEIM (ots) - Die Beamten der Polizei Bad Dürkheim achteten hier besonders auf die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder.

Bei 20 kontrollierten Fahrzeugen mussten insgesamt 2 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Zwei Kinder saßen nicht in einem entsprechenden Kindersitz, eins davon war zusätzlich auch nicht mit einem Sicherheitsgurt gesichert.

Es wurden mehrere verkehrserzieherische Gespräche geführt. Die Polizei bietet die Eltern ihre Kinder immer ordnungsgemäß zu sichern, des es geht hier um die Gesundheit ihrer Kinder.