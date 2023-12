Die Polizeiinspektion Neustadt/W.

Neustadt/Weinstraße & Lambrecht (Pfalz) (ots) - führte am 05.12.2023 in der Zeit von 07:40 Uhr bis 08:20 Uhr vor der Realschule Plus in der Wiesenstraße in 67466 Lambrecht eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Von insgesamt 36 gemessenen Fahrzeugen wurden acht Verkehrsteilnehmer beanstandet, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 44 km/h.



Ferner führte die Polizeiinspektion Neustadt/W. am 06.12.2023 im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 13:35 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 39 in der Gemarkung Neustadt-Geinsheim durch.

Von insgesamt 113 gemessenen Fahrzeugen wurden 9 Verkehrsteilnehmer beanstandet, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h überschritten. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 119 km/h. Gegen drei Verkehrsteilnehmer musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden.