Am gestrigen Freitag, 22.12.2023, wurde im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr in zwei Wohnhäuser im Schwalbenweg und Starenweg in Grünstadt - OT - Asselheim eingebrochen.

Grünstadt (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Fenster sowie der Balkontür Zutritt zum Wohnhaus und durchwühlten dort sämtliche Räumlichkeiten. Entwendet wurden nach ersten Ermittlungen Bargeld und Wertgegenstände.



Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern im Bereich der oben genannten Straßen auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neustadt an der Weinstraße unter der Telefonnummer 06321/854-0.