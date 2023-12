Am Freitag, den 22.12.2023 um 12:12 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt eine Verkehrskontrolle mit einem 37-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Uhlandstraße in Grünstadt durch.

Grünstadt (ots) - Auf dem E-Scooter befand sich zudem seine Tochter. Nachdem beim 37-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde ein entsprechender Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf THC.



Zudem wurde am gleichen Tag um 21:45 Uhr ein 20-jähriger Fahrer eines VW Polos in der Bahnhofstraße in Hettenleidelheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde auch bei ihm ein entsprechender Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief ebenfalls positiv auf THC.



Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und sie wurden zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiinspektion Grünstadt verbracht.



Da es sich hierbei jeweils um den Erstverstoß handelt, erwarten beide Betroffene gemäß dem bundeseinheitlichen Tatbestands- und Bußgeldkatalog je ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.