Zu einem größeren Polizeieinsatz nach einem Fall "Häuslicher Gewalt" kam es gestern Abend gegen 19.00 Uhr in Grünstadt.

Grünstadt (ots) - Ein 43 Jahre alter Mann griff seine Lebensgefährtin und seine Mutter an und bedrohte diese mit einem Messer. Nachdem die Frauen aus dem Haus flüchten und die Polizei verständigen konnten, musste zunächst davon ausgegangen werden, dass sich der 43-Jährige im Haus verbarrikadiert hat. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass der Tatverdächtige das Haus nach der Tat unbeobachtet verlassen hatte. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte er in Frankenthal, widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Da sich der Beschuldigte in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er einer Fachklinik überstellt. Die Geschädigten trugen durch die Angriffe leichte Verletzungen davon. Beide wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.



Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie online Häusliche Gewalt | polizei-beratung.de.



In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.