Am Mittwoch, den 13.12.2023, gegen 16:15 Uhr kam es an der Einmündung Rennbahnstraße/Wehlachstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 71-jährigen Fahrradfahrerin und einer 90-jährigen Pkw-Fahrerin.

Haßloch (ots) - Die 71-Jährige wollte hierbei nach links in die Wehlachstraße einbiegen und übersah dabei die ihr entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Kleinwagens. Durch den Unfall stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50EUR. Am Pkw konnte kein Schaden festgestellt werden.