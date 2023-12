Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der K24 zwischen Gerolsheim und Dirmstein mehrere Warnbarken neben der Fahrbahn aus dem Boden herausgerissen.

Gerolsheim (ots) - Weiterhin wurde eine Absperrung an einer dortigen Gefahrenstelle entfernt.



Durch die Straßenmeisterei konnte die Verkehrssicherheit wiederhergestellt werden.



Gegen die unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen Beeinträchtigungen von Unfallverhütungsmitteln eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.



Fall Sie Hinweise zur Tat oder zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizeiinspektion in Grünstadt.