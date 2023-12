Am gestrigen Freitag, 22.12.2023, wurde im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 19:10 Uhr in das protestantische Pfarramt Kleinkarlbach eingebrochen.

Kleinkarlbach (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich durch Eintreten der Tür Zugang zu den Räumlichkeiten und durchwühlten diese. Entwendet wurden nach ersten Ermittlungen verschiedene Wertgegenstände.



Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern in der Straße "Backhohl" in Kleinkarlbach auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.



