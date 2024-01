...

Neustadt/Weinstraße (ots) - hat sich ein 62-jähriger Neustadter, als er mit seinem Fahrrad in der Kurt-Schumacher-Straße in 67433 Neustadt/W. am 31.12.2023 um 22:05 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Der Mann fuhr zuvor starke Schlangenlinien und befand sich wenige Meter von seiner Wohnadresse entfernt.

Da von dem Neustadter starker Atemalkoholgeruch ausging, wurde ein Vortest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,87 Promille erbrachte.

Daher wurde das Fahrrad abgeschlossen und der Schlüssel des Schlosses sichergestellt.

Dem 62-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen der begangenen Trunkenheitsfahrt zu.