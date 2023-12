Am Montag (04.12.23) kam es aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse zu mehreren Verkehrsunfällen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt.

Grünstadt und Leiningerland (ots) - Gegen 13:45 Uhr befuhr eine Fahrerin eines Transporters in Obrigheim die Heidesheimer Hauptstraße von Obersülzen kommend. In einer Rechtskurve brach das Heck des Transporters infolge nicht angepasster Geschwindigkeit aus und es kam zum Zusammenstoß mit einem Pkw im Gegenverkehr. Der Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.



In der Asselheimer Weinstraße kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine Autofahrerin konnte auf winterglatter Fahrbahn nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Sachschaden hier etwa 800 Euro.



Um etwa 16:00 Uhr bog eine Autofahrerin von der Eistalstraße kommend nach rechts in die Asselheimer Weinstraße ein. Auf winterglatter Fahrbahn rutschte sie dabei gegen einen wartenden Pkw, der von der Weinstraße nach links in die Eistalstraße abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sachschadenshöhe beträgt ca. 6000 Euro.



Um 16:30 Uhr wollte ein Autofahrer in Kleinkarlbach von Bobenheim kommend nach links in die Hauptstraße einbiegen. Mit Sommerbereifung auf winterglatter Fahrbahn rutschte er über die Einmündung und prallte gegen ein Straßenschild. Der Sachschaden wird auf 2.600 Euro geschätzt.



Ebenfalls um 16:30 Uhr kam ein Pkw-Fahrer in Obrigheim in der Albsheimer Straße in einer Linkskurve auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Verkehrszeichenmast. Sachschaden hier: etwa 500 Euro.



In der Gemarkung Gerolsheim wollte eine Autofahrerin gegen 16:00 Uhr von der K 24 von Lambsheim kommend nach links in die L 520 einbiegen. Hierbei geriet sie ins Rutschen und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an Pkw und Verkehrszeichen beträgt etwa 2.100 Euro.



Um 18:25 Uhr rutschte ein junger Mann in Quirnheim mit seinem Pkw in der Lindenstraße rückwärts bergab gegen ein geparktes Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.



Wenige Zeit später, nämlich um 18:40 Uhr, rutschte in Großkarlbach in der Silvanerstraße ein Transporter eines Lieferdienstes auf schneebedeckter, glatter Fahrbahn unbemannt rückwärts bergab gegen ein geparktes Auto. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug wegen einer Auslieferung verlassen. Die Handbremse war betätigt und ein Gang eingelegt. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.



Zuletzt rutschte ein Pkw gegen 20:40 Uhr auf Quirnheimer Gemarkung im Bereich L 395 / K 26 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Straßengraben. Auch dieses Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Sachschadenshöhe wird mit 3000 Euro angegeben.