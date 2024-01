...

Neustadt/Weinstraße - OT Mußbach (ots) - ist am 01.01.2024 um 03:00 Uhr ein 32-Jähriger aus Rödersheim-Gronau, welcher zu diesem Zeitpunkt in der Meckenheimer Straße in 67435 Neustadt/W.-Mußbach mit seinem Legacy einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Im Verlauf der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten bei diesen Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen.

Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Amfetamin, Metamfetamin und THC. Daher wurde dem 32-Jährigen eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Nun kommt auf diesen eine Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Au0erem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.