Am Samstag, dem 16.12.2023, konnte gegen 23:00 Uhr durch eine Streife der örtlichen Polizeidienststelle ein 54-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW auf der B271 in Höhe von Kirchheim an der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Kirchheim a.d.W. (ots) - Der PKW des Mannes fiel den Beamten vorrangig auf, da dieser lediglich noch über zwei funktionstüchtige Reifen verfügte.

Nach Ansprache räumte der Fahrzeugführer ein, zuvor eine Verkehrsinsel touchiert zu haben.

Da die Beamten zusätzlich noch starken Atemalkoholgeruch wahrgenommen hatten, wurde dem Mann ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab anschließend einen Wert von 1,61 Promille.

Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Des Weiteren wurde dessen Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 54-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Unfallörtlichkeit konnte im Anschluss durch die Beamten aufgefunden, hierbei jedoch keine Beschädigungen festgestellt werden.