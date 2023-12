Unbekannte schlugen am 16.12.2023 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 16:20 Uhr die Scheibe eines in der Staatsstraße geparkten Pkw der Marke Opel ein und entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Innenraum.

Neidenfels (ots) - Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800EUR.



Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.