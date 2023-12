Am 06.12.2023 um 09:38 Uhr geriet ein Pkw in der Autobahnausfahrt Grünstadt (A6) in Vollbrand.

Grünstadt/Weinstraße (ots) - Die Fahrerin bemerkte ihr brennendes Fahrzeug rechtzeitig und konnte sich aus dem Auto retten. Für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Ausfahrt Grünstadt in Fahrtrichtung Kaiserslautern voll gesperrt bleiben.

Neben der Polizei waren die Autobahnmeisterei Wattenheim, sowie Kräfte der Feuerwehr aus umliegenden Wehreinheiten im Einsatz.