Am 21.12.2023 um 15:18 Uhr geriet ein PKW auf der A61 in südlicher Fahrtrichtung kurz nach dem Autobahnkreuz Frankenthal in Vollbrand. Die Fahrerin konnte sich noch rechtzeitig mit ihren beiden Kindern aus dem Fahrzeug retten. Für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten mussten der Standstreifen, sowie der rechte Fahrstreifen für 2 Stunden gesperrt werden. Die Frau und ihre Kinder wurden von einem hilfsbereitem Ehepaar mit deren Camper zum nächsten Parkplatz mitgenommen und versorgt, bis der Familienvater diese dort abholte. Neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim waren die Autobahnmeisterei Ruchheim, sowie Kräfte der Feuerwehr Frankenthal im Einsatz.

