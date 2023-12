Am Sonntagabend, 17.12.2023, ereignete sich kurz vor 19:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B9, auf Höhe des Autobahnkreuzes Rheingönheim.

Ludwigshafen am Rhein (ots) - Hier fuhr ein 81-jähriger Ludwigshafener von der B44, aus Ludwigshafen kommend, auf die B9, in Richtung Frankenthal. Am Ende der Überleitung befürchtete der Mann sich verfahren zu haben und wendete auf der Hauptfahrbahn der B9 sein Fahrzeug, um die B9 in Richtung Speyer auf der Richtungsfahrbahn Worms zu befahren. Diesem Fahrmanöver konnte eine Frau aus Mutterstadt nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem PKW des Rentners. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20000 Euro. Aufgrund der geistigen Verfassung des Unfallverursachers sowie des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde sein Führerschein sichergestellt und die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis beantragt.



Doch damit nicht genug: Aufgrund des ursprünglich geschilderten Unfallhergangs wurden neben der Polizei auch Feuerwehr und Rettungsdienst verständigt. Ein zur Unfallstelle beorderter Rettungswagen verunfallte durch Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug ebenfalls am Autobahnkreuz Rheingönheim, allerdings in entgegengesetzter Fahrtrichtung, kurz vor der Überleitung auf die B44, in Richtung Ludwigshafen. Die Überleitung musste infolge dessen für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Bei dem Unfall wurden 2 Personen leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.