Am 16.12.2023 gegen 17:05 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Martin-Luther-Straße zu einem räuberischen Ladendiebstahl.

Neustadt/Weinstraße (ots) - Der unbekannte Täter entwendete zunächst eine Flasche Vodka aus dem Markt. Als er an der Kasse auf den Diebstahl angesprochen wurde, flüchtete der Mann und stieß hierbei eine Mitarbeiterin des Marktes, welche ihm den Weg versperrte, beiseite. Glücklicherweise blieb die Mitarbeiterin unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 10EUR.



Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.