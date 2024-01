Am vergangenen Wochenende, 29.12.-31.12.2023, wurde auf dem Gelände des Bürgerhauses in Carlsberg-Hertlingshausen in der Hauptstraße eine Holzhütte, welche als Verkaufsstand diente, durch Unbekannt beschädigt. Vermutlich wurde gegen den Stand mehrmals getreten und gesprungen, bis dieser in sich zusammenfiel. Der Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Grünstadt.

