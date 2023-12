Am Freitag, den 15.12.2023, gegen 17:30, fuhr eine 73-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Landkreis Bad Dürkheim an der RNV-Haltestelle Friedelsheim in das Gleisbett.

Friedelsheim (ots) - Das Auto wurde mittels Kran geborgen. Die benachbarte L527 und die Bahnstrecke mussten für circa 45 Minuten gesperrt werden.

Augenscheinlich entstand lediglich Sachschaden an dem Fahrzeug. Es wurden keine Personen verletzt.