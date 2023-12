Am 17.12.2023 gegen 15:45 Uhr wurde die Polizei Neustadt ein Verkehrsunfall auf der B39 in Neustadt auf der Höhe des Stadionbades gemeldet.

Neustadt/Weinstraße (ots) - Vor Ort konnten vier beteiligte Personen im Alter von 43-74 Jahren und drei beteiligte Fahrzeuge festgestellt werden. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Aufgrund des starken Aufpralls entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch die Fahrzeugteile leicht beschädigt. Die drei Insassen, der am Zusammenstoß beteiligten Fahrzeuge, wurden mit einem Schock leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Die B39 war an der Unfallörtlichkeit ca. eine Stunde voll gesperrt, bis die Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn vollständig geräumt wurde.