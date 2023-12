Am 15.12.2023 zwischen 14:00 und 16:00 Uhr war ein PKW der Marke Mercedes-Benz in der Breslauer Straße abgestellt.

Neustadt/Weinstraße (ots) - In diesem Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Fahrerseite des Mercedes. Hierdurch entstand ein Sachschaden von circa 2.000EUR. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.



Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am

Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:

- Meiden Sie sehr enge Parkboxen.

- Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben

Ihnen stehenden Fahrzeuge.

- Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr.

- Klappen Sie den Außenspiegel ein.