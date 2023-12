Am gestrigen Donnerstag, 21.12.23, gegen 19:10 Uhr verursachte ein 18 Jahre alter Autofahrer einen Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden und bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 70000 Euro entstand.

Grünstadt (ots) - Der Heranwachsende befuhr mit seinem Pkw und zwei Mitfahrern den Westring in Richtung Sausenheimer Straße. Im Bereich der Gabelung etwa 100 Meter vor der Einmündung in die Sausenheimer Straße folgte er mit überhöhter Geschwindigkeit dem Ast nach rechts in den Westring. Dort kollidierte er ungebremst frontal mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw. In der Folge schleuderte das Fahrzeug des Unfallverursachers seitlich gegen eine Straßenlaterne, die ebenfalls beschädigt wurde. Ein 17 Jahre alter Mitfahrer wurde schwer verletzt. Der Fahrer selbst und der zweite, ebenfalls 17 Jahre alte, Mitfahrer wurden leicht verletzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Unfallverursacher unter Drogeneinfluss stehen könnte. Er räumte selbst zurückliegenden Cannabiskonsum ein. Aufgrund dessen wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen.

Im Pkw des 18-Jährigen Unfallverursachers konnte eine geringe Menge Cannabis und eine Schreckschusspistole aufgefunden und sichergestellt werden. Daher wird neben dem Verkehrsunfall wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz ermittelt.

Einer der 17 Jahre alten Mitfahrenden erwartet ebenfalls ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, denn bei ihm konnte ein Joint aufgefunden und sichergestellt werden.