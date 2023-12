Am heutigen Montag ereignete sich auf der B 47 bei Hettenleidelheim ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden und bei dem hoher Sachschaden entstand.

Hettenleidelheim (ots) - Gegen 07:35 Uhr wollte die Fahrerin eines Pkw Renault aus Richtung Eisenberg kommend nach links auf die L 453 in Richtung Tiefenthal abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines ihr entgegenkommenden Skoda-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der Pkw Skoda gegen einen im Einmündungsbereich L 453/B 47 wartenden Pkw BMW geschleudert wurde. Dessen Fahrerin wollte aus Richtung Tiefenthal kommend auf die B 47 einbiegen und wartete verkehrsbedingt. Alle drei beteiligten Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 22000 Euro geschätzt. Die drei Verkehrsunfallbeteiligten wurden mit jeweils leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht.