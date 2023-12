Am 10.12.2023 gegen 02:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Grünstadt mitgeteilt, dass am Fahrbahnteiler vor dem Ortseingang Obersülzen (von Grünstadt kommend) mehrere Pflastersteine auf der Fahrbahn liegen würden und das eine in Fahrtrichtung Obersülzen aufgestellte Warnbake umgefahren worden wäre.

Obersülzen (ots) - Durch die Beamten vor Ort konnte an der besagten Stelle weiterhin einige Fahrzeugteile eines VW Crafters aufgefunden werden, welche auf einen Verkehrsunfall hindeuten. Der unbekannte flüchtige Transporter kam vor dem Fahrbahnteiler nach links von seiner Fahrspur ab und fuhr mit der linken Fahrzeugseite gegen die Pflastersteinumrandung, sowie gegen die aufgestellte Warnbake. Eine auf der Fahrbahn befindliche verschmutze Reifenspur lässt darauf schließen, dass der flüchtige Fahrzeugführer nach der Kollision seine Fahrt in Richtung Obersülzen fortsetzte.

Der entstandene Schaden dürfte sich auf circa 1000 Euro belaufen.



Wer hat den Unfall beobachten können und kann mögliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt entgegen.