Am Samstag, 16.12.2023, um 11:15 Uhr kam es in der Kaiserslauterer Straße im Ortsteil Hardenburg in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall.

Bad Dürkheim (ots) - Der unbekannte Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW mit Anhänger vor der Geschädigten die Kaiserslauterer Straße von Kaiserslautern kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim.

An einer Engstelle musste er verkehrsbedingt halten. Beim Zurücksetzen touchiert er den hinter ihm stehenden Renault der Geschädigten. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 06322 963-0 und der E-Mail Adresse pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen genommen.