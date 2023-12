Am 15.12.2023 im Zeitraum von 18:30 bis 19:00 Uhr war ein weißer VW Touran mit NW-Kennzeichen ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Adolf-Kolping-Straße abgestellt.

Neustadt/Weinstraße (ots) - In diesem Zeitraum touchierte der bislang unbekannte Unfallverursacher den PKW im Bereich des Heckstoßfängers. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 300EUR.



Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.