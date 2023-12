Am Donnerstag (05.12.23) in der Zeit von 16:10 Uhr bis 20:20 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Balkontür in eine Wohnung in der Georg-Feil-Straße in Meckenheim einzubrechen.

Meckenheim (ots) - Glücklicherweise blieb es beim Versuch, da der oder die Täter scheiterten. Die Wohnungseigentümer waren im Tatzeitraum nicht zuhause. Bei dem Einbruchsversuch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.