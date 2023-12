Am 30.12.2023 fuhr ein 33-Jähriger aus Neustadt/W.

Neustadt/Weinstraße (ots) - mit seinem VW-Golf von seiner Wohnanschrift auf der Hambacher Höhe durch das Stadtgebiet Neustadt/W..

Hierbei touchierte der Fahrer mit seinem PKW in der Fröbelstraße zwei geparkte Fahrzeuge und setzte seine Fahrt unbehelligt fort.

Im weiteren Verlauf überfuhr der Neustadter den geschlossenen Bahnübergang in der Amalienstraße/ Karolinenstraße, ohne die Schranken zu beschädigen.

Eine Streife konnte den 33-Jährigen letztlich in der Saarlandstraße stoppen und einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Der Grund für das Fahrverhalten war schnell gefunden, da der Mann stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,88 Promille.

Abschließend wurde dem Golf-Fahrer eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt.

Durch den Vorfall waren zwei der drei beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8500 Euro.

Während der polizeilichen Maßnahmen wurden zudem die eingesetzten Beamten durch den Neustadter mehrfach beleidigt.

Nun kommt auf diesen mehrere Strafverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.