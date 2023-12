Beim Zusammenstoß zweier Pkw wurde gestern (05.12.23) gegen 21:30 Uhr eine Person leicht verletzt.

Grünstadt (ots) - Eine 60 Jahre alte Fahrerin eines Toyotas wollte von der Friedrich-Ebert-Straße nach links in die Bitzenstraße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links, aus Richtung Kirchheimer Straße herannahenden Nissan-Fahrers. Die Unfallverursacherin wurde selbst leicht verletzt und wurde zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.