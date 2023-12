In der Zeit von 08.12.2023, 16.00 Uhr bis 09.12.2023, 08.30 Uhr wurde in Weisenheim am Sand im Westring versucht in die Grundschule einzubrechen.

(Weisenheim am Sand) (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten an insgesamt 4 Türen einzubrechen, um in das Gebäude zu gelangen. Die Türen konnten jedoch nicht aufgehebelt werden. Es blieb somit beim Einbruchsversuch. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.