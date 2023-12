Nicht angepasste Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn war ursächlich für einen Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstag (30.11.23) gegen 07:50 Uhr.

Hettenleidelheim (ots) - Eine 32 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Pkw die Turnhallenstraße von der Brunnenwiesenstraße kommend in Richtung Altleininger Straße und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei kollidierte sie mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 15.000 Euro.



Die Polizei rät: Passen Sie Ihre Geschwindigkeit immer den Straßen-, Sicht- und Witterungsverhältnissen an. Ihre angepasste Geschwindigkeit hilft Unfällen vorzubeugen.