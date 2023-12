Am späten Abend des 01.12.2023 kam es in der Schubertstraße in 67454 Haßloch zu einer Verkehrsunfallflucht.

Haßloch (ots) - Hierbei streifte ein bisher unbekanntes Fahrzeug ein am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Nachdem Unfallgeschehen entfernte sich das verursachende Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de oder telefonisch unter der 06324-933 0 in Verbindung zu setzen.