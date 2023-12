Bei einer Verkehrskontrolle am 22.12.2023, gegen 23:40 Uhr, in der Wittelsbachstraße in Pirmasens konnte bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer aus Kaiserslautern Alkoholgeruch festgestellt werden.

Pirmasens (ots) - Die anschließende Messung des Atemalkohols ergab ein Wert von 0,54 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot zu. |pips



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeiinspektion Pirmasens

Telefonnummer 06331/5200

pipirmasens@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell