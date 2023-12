Am Samstag, den 23.12.2023, kam es in der Lützelstraße in Zweibrücken zum Brand eines PKW.

Zweibrücken (ots) - Dieser war auf einem Parkplatz unter der Gottlieb-Daimler-Brücke abgestellt. Augenscheinlich aufgrund eines technischen Defekts brach zunächst Feuer im Motorraum des 21 Jahre alten Peugeot aus. Dieses breitete sich dann auf den Rest des PKW aus. Personen befanden sich nicht in dem Fahrzeug. Der Brand wurde schließlich durch die Feuerwehr Zweibrücken gelöscht. Das Auto brannte vollständig aus, die Schadenshöhe wird auf circa 2.000 EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Gottlieb-Daimler-Brücke sowie die umstehenden Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. |pizw



