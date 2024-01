Bereits am Freitag, 29.12.2023, gegen 21.15 Uhr ereignete sich auf der Bundestraße 10 in Höhe Hauenstein ein Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen, als ein 49-jähriger Opel-Fahrer im zweispurigen Bereich in Fahrtrichtung Pirmasens einen mit zwei Insassen besetzten Mitsubishi überholte und beim Einscheren den PKW Mitsubishi streifte.

Hauenstein (ots) - Der Mitsubishi kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. Der mit fünf Insassen besetzte PKW Opel war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im PKW Opel wurden vier Personen verletzt und zwecks medizinischer Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe 15.000.- Euro. Die Bundesstraße 10 musste im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Erstversorgung der Verletzten kurzzeitig einspurig gesperrt werden. /pidn



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeiinspektion Dahn



Telefon: 06391/916-0

pidahn@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell