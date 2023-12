Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Recycling-Firma in der Industriestraße eingebrochen.

Hinterweidenthal (ots) - Nachdem der Versuch, die Haupteingangstür trotz massivster Gewaltanwendung aufzubrechen, nicht gelang, verschafften sich die Täter über ein rückwärtiges Fenster Zugang zum Gebäudeinnern. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Aus einer Kasse wurde ein niedriger dreistelliger Betrag an Bargeld entwendet. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



