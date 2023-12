In der Nacht von Donnerstag, den 21.12.2023 auf Freitag, den 22.12.2023, kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 07:30 Uhr, zu zwei versuchten Einbruchdiebstählen in Gewerbebetriebe im Handschuhteich in Hinterweidenthal.

Hinterweidenthal (ots) - Auf dem Firmengelände der Pfalzwerke Netz AG versuchten die unbekannten Täter zunächst 4 Kabeltrommeln ummanteltes Kupferkabel zu entwenden. Bei der benachbarten Firma Sans GmbH gingen vermutlich dieselben unbekannten Täter drei Container auf dem Gelände an. Diese wurden offensichtlich gewaltsam geöffnet. Da sich jedoch keinerlei Stehlgut darin befand, verließen die Täter die Örtlichkeit ohne Beute./pidn



