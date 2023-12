Am 14.12.2023 wurde um 16:15 Uhr ein 21-jähriger Mann in der Wattweilerstraße in Zweibrücken mit seinem PKW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Zweibrücken (ots) - Während der Kontrolle konnten bei dem Mann drogenspezifische Auffälligkeiten festgestellt werden. Weiterhin konnten eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie ein Einhandmesser aufgefunden werden. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war die Person ebenfalls nicht. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurden mehrere Verfahren gegen den Mann eingeleitet. | PIZW



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell