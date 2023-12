In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 00:15 Uhr ein Fahrzeugführer aus dem Landkreis Pirmasens in der Rodalber Straße in Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Pirmasens (ots) - Bei dem 22-jährigen Fahrzeugführer konnte eine Beeinflussung durch Cannabis festgestellt werden. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |pips



