Am 18.12.2023 um 16:45 Uhr überquerte eine 80-jährige Fußgängerin die Pirmasenser Straße in Thaleischweiler Fröschen in Höhe einer Bäckerei.

Thaleischweiler-Fröschen (ots) - Hierbei wurde sie durch einen herannahenden PKW eines 51-jährigen Fahrzeuglenkers erfasst, der die Pirmasenser Straße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Höhfröschen befuhr. Die Frau erlitt durch den Unfall sehr schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zu Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zudem wurde eine Drohne der Polizei eingesetzt, mit welcher Übersichtsaufnahmen der Unfallstelle gefertigt wurden. Ein Teilstück der Pirmasenser Straße musste für die Dauer von fünf Stunden gesperrt werden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333-9270 zu melden. |piwfb



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333 - 9270

www.polizei.rlp.de/pi.w-b



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell