Am vergangenen Mittwoch, zwischen 18:10 und 20:00 Uhr, brachen unbekannte Täter des Sektionaltor der Garage des Anwesens Strobelallee 65 auf.

Pirmasens (ots) - Da in der Garage keine Gegenstände von Wert gelagert sind, mussten die Täter ohne Diebesgut wieder abziehen. Der Schaden an dem Tor wird auf 2000 Euro geschätzt.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



