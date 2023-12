Am Sonntag kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Vorfall in der Alleestraße.

Pirmasens (ots) - Durch die unverschlossene Türe gelang ein 26-jähriger Mann in ein Haus in der Alleestraße. Aus einer dort befindlichen Gaststätte soll er die Trinkgeldkasse mit ca. 10 Euro Bargeld entwendet haben. Sodann soll er sich in den Keller des Anwesens begeben haben und dort mehrere Kellerabteile aufgebrochen haben.



Der Mann wurde gegen Mittag im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle festgestellt. Er versuchte zunächst zu flüchten, konnte aber ergriffen und trotz Gegenwehr vorläufig festgenommen werden. Konfrontiert mit der Tat in der Alleestraße räumte er diesen Tatvorwurf ein.



Wegen eines in anderer Sache gegen den Mann vorliegenden Haftbefehls wurde er zwecks Eröffnung des Haftbefehls dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt, das den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

