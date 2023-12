Am Freitag letzter Woche wurde ein Mitarbeiter einer Tankstelle gegen 23:10 Uhr angerufen.

Pirmasens (ots) - Das Display zeigte eine im System bekannte Rufnummer an.



Hier noch einmal der Hinweis: Für Telefonbetrüger stellt es kein Problem dar, eine beliebige Rufnummer, oft sogar die 110, auf dem angerufenen Display zu generieren! Dazu der weitere Hinweis, dass über die 110 niemals Anrufe ausgehen! Oft wird eine "bekannte" Nummer generiert, um vorzutäuschen, dass es sich um einen "berechtigten" Anruf handelt. So auch in diesem Fall.



Der Anrufer gab an, dass einige Gutscheinkarten aufgrund eines Fehlers aus dem Sortiment genommen werden müssten. Dazu verlangte er die Durchgabe der Gutscheincodes von 10 Karten, die dann auch tatsächlich durchgegeben wurden.



Die Gutscheine werden im Anschluss sofort eingelöst und das Guthaben ist unwiederbringlich verloren. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2350 Euro.



