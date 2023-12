Am 22.12.2023, gegen 22:00 Uhr, wurde gemeldet, dass von einem leerstehenden Haus in der Bergstraße in Pirmasens Gebäudeteile auf die Straße fallen würden.

Pirmasens (ots) - Vor Ort wurde zunächst gemeinsam mit der Feuerwehr die Gefahrenstelle abgesichert und das Tiefbauamt der Stadtverwaltung Pirmasens übernahm im Anschluss die weiteren Maßnahmen der Absicherung. |pips



