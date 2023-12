Am Freitag, zwischen 06:30 und 15:00 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter einen auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes abgestellten Hyundai Tucson.

Pirmasens (ots) - Der Schaden an der Beifahrertür wird auf 500 Euro geschätzt.



Zwischen Sonntag, 09:00 Uhr, und Montag, 03:15 Uhr, zerstach ein unbekannter Täter an einem in Höhe Neptunstraße 16 geparkten, weißen Opel Movano alle vier Reifen. Der Schaden liegt bei circa 400 Euro.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



