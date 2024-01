Zum Jahreswechsel kann die Polizei in Pirmasens auf eine weitestgehend friedliche Nacht zurückblicken.

Pirmasens (ots) - Auch dieses Jahr setzte die Polizei auf eine verstärkte Präsenz an Örtlichkeiten, an denen sich Bürgerinnen und Bürger zu diesem Anlass erfahrungsgemäß zum Feiern treffen. Neben Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Pirmasens waren auch Kräfte der Bereitschaftspolizei im Stadtgebiet unterwegs. Polizistinnen und Polizisten zeigten in der Innenstadt am Exerzierplatz und in der Fußgängerzone Präsenz.



In einer Wohnung in der Landauer Straße in Pirmasens kam es gegen 20:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 53-Jähriger Mann von einem 57-Jährigen mit einem Baseballschläger angegriffen und leicht verletzt wurde. Der Verletzte erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Gegen 23 Uhr kam es in der Wagenstraße in Pirmasens zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 32-Jährigen Mann und einem 38-Jährigen Mann, der ins Gesicht geschlagen wurde. Zuvor habe der 32-Jährige eine Glasscheibe einer Wohnungstür eingeschlagen und sich Zutritt zu der Wohnung verschafft. Der Mann kam einem Platzverweis nicht nach und musste in Gewahrsam genommen werden.



Kurz nach Mitternacht wurden Beamte und die Feuerwehr in Pirmasens-Fehrbach zu einem Brand einer Hecke gerufen. Ein Anwohner konnte das Feuer an einer Thuja-Hecke schnell mit einem Gartenschlauch löschen. Möglicherweise verursachte ein Feuerwerkskörper das Feuer. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an der Hecke in Höhe von ca. 500 Euro.



In der Schäferstraße in Pirmasens fiel gegen 1 Uhr einer Streife eine stark brennende größere Feuerwerks-"Batterie" direkt neben einem Streugutcontainer auf. Um eine Beschädigung des Containers zu verhindern, wurde das Feuerwerk mit dem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen gelöscht.



Am Exerzierplatz kamen Einsatzkräfte gegen 00:55 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren, einem 18-Jährigen und einem Mann im Alter von 26 Jahren. Der 26-Jährige gab an, dass er von den drei jungen Männern angegriffen und leicht verletzt wurde. Er erlitt leichte Verletzungen am Kopf und der Hand. Angesichts des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung wurde eine Strafanzeige gefertigt.



Zu tief ins Glas geschaut hatte eine 28-Jähriger aus Pirmasens, der einer Streife am Neujahrstag gegen 5 Uhr zunächst mit seinem Auto aufgrund unsicherer Fahrweise in der Emmichstraße in Pirmasens auffiel. Nach einem Atemalkoholtest der einen Wert von 2,03 Promille ergab, wurde der Fahrer zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.



Kurz darauf um 05:30 Uhr, wurde in der Kaiserstraße in Pirmasens ein 26-jähriger Autofahrer aus Pirmasens einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei ihm wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille.

Dem Autofahrer wurde ebenfalls von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.



In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und die Führerscheine einbehalten.



Die Polizei Pirmasens wünscht allen ein glückliches und gesundes neues Jahr!



