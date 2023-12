Am Donnerstag, gegen 06:10 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle den Brand.

Rieschweiler-Mühlbach (ots) - Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer, das im Laufe der Nacht ausgebrochen sein muss, bereits wieder erloschen. Der betroffene Kellerraum ist verrußt. Der Brand selbst ereignete sich ausschließlich im unmittelbaren Bereich der Kellertür. Die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



