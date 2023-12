Unbekannte Täter betraten zwischen dem 22.11. und dem 06.12.

Pirmasens (ots) - durch die unverschlossene Haustür das Mehrfamilienhaus und begaben sich in den Keller. Dort wurden vier Kellerverschläge aufgebrochen und durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Sachschäden werden auf insgesamt 100 Euro geschätzt.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



